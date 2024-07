First Quantum Minerals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Quantum Minerals stellte am 23.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

First Quantum Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Quantum Minerals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,22 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,023 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,13 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at