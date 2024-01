First Western Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Western Financial hat am 26.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Western Financial ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,35 Prozent zurück. Hier wurden 18,5 Millionen USD gegenüber 29,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,990 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,34 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 91,48 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 111,78 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD und einen Umsatz von 97,33 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at