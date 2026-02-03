Firstec stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Firstec hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 179,98 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 166,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Firstec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,45 Milliarden KRW im Vergleich zu 76,29 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 317,03 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 225,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 294,84 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 207,27 Milliarden KRW in den Büchern standen.

