07.11.2025 06:31:29
FJ NEXT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
FJ NEXT hat am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 49,68 JPY. Im letzten Jahr hatte FJ NEXT einen Gewinn von 59,64 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat FJ NEXT im vergangenen Quartal 31,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FJ NEXT 29,70 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
