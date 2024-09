Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm hat am 17.09.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,270 TRY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomotiv ve Turizm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 71,3 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 56,2 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at