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04.06.2026 04:14:23
Flesh-Eating Pest Confirmed in U.S. Cattle
The New World screwworm was found in a calf in South Texas, the Agriculture Department said, the first case in the country since the 1960s.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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