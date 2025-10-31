Flextronics International legte Quartalsergebnis vor

Flextronics International gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 6,80 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at