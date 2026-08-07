Fluence Energy legte Quartalsergebnis vor

Fluence Energy äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Fluence Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 649,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 602,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at