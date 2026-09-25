Flughafen nach Silvio Berlusconi benannt

MAILAND (dpa-AFX) - Der Mailänder Flughafen ist nach dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (1936-2023) benannt worden. Er heißt nun "Aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi", wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Beschlossen worden war die Umbenennung bereits 2024.

"Zu wissen, dass der Flughafen Mailand-Malpensa Silvio Berlusconi täglich Tausende von Reisenden aus aller Welt empfangen wird, erfüllt mich mit Stolz und Rührung", sagte Maria Elvira "Marina" Berlusconi, die älteste Tochter des verstorbenen Politikers. Der Flughafen in Mailand ist nach Rom-Fiumicino der zweitgrößte Italiens.

Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala blieb den Feierlichkeiten zur Umbenennung fern. Er hatte sich gegen die Namensänderung des Flughafens ausgesprochen. "Was hätte ich denn tun sollen? Mit einem gezwungenen Lächeln anwesend sein?", kommentierte er auf der Plattform Instagram.

Der frühere Regierungschef Berlusconi war äußerst umstritten, auch über Italien hinaus. Zwischen 1994 und 2011 wurde er insgesamt viermal zum Ministerpräsidenten gewählt und kam dabei auf mehr als neun Jahre im Amt - länger als jeder andere Regierungschef der italienischen Republik seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Seine Amtszeit war geprägt von zahllosen Justizverfahren, darunter eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs im Jahr 2013 sowie ein Prozess über die sogenannte Bunga-Bunga-Affäre rund um Partys mit teils minderjährigen Mädchen, in dem er jedoch freigesprochen wurde. Die Berlusconi-Partei Forza d'Italia gehört an der Seite von Ministerpräsidentin Georgia Melonis Fratelli d'Italia zu der rechten Dreier-Koalition, die in Rom seit 2022 regiert./wum/DP/zb