FMC-, Fresenius- und Davita-Aktie dank Ozempic-Nachricht stark gesucht

Die Aktien von FMC sind am Freitagnachmittag nach Meldungen zum Medikament Ozempic von Novo Nordisk angesprungen.

Zeitweise gewannen Fresenius Medical Care (FMC) -Aktien via XETRA an der MDAX -Spitze knapp acht Prozent. Bis Handelsende nahmen aber viele Anleger ihre Gewinne wieder mit, die Aktie schloss nur noch 1,54 Prozent höher bei 38,97 Euro.

Laut einem Bericht im New England Journal of Medicine kann das Diabetes-Mittel Ozempic von Novo Nordisk bei Patienten mit einer von Diabetes ausgelösten Nierenerkrankung das Sterberisiko drastisch reduzieren. Dies bedeutet wiederum für den Dialyseanbieter FMC, dass die Patienten länger auf Dialyse-Behandlungen angewiesen sind und man somit mehr Geld verdient.

Auch die Papiere des FMC-Konkurrenten DaVita profitierten von den Nachrichten: Sie legten im US-Handel zeitweise um knapp vier Prozent zu.

Im DAX gewannen Fresenius letztlich 1,76 Prozent auf 28,86 Euro. Fresenius hält immer noch etwas mehr als 30 Prozent an FMC. Aktien von Novo Nordisk kamen indes in Kopenhagen schlussendlich um 0,91 Prozent auf 928,8 Dänische Kronen zurück, nachdem sie erst am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatten.

/ajx/ag/jha/

FRANKFURT/KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX)