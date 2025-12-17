Sibanye Stillwater Aktie

Sibanye Stillwater für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P0BU / ISIN: US82575P1075

17.12.2025 08:29:26

FNY Investment Advisers Initiated a New Position in Sibanye Stillwater. Is the Stock a Buy?

According to a December 15, 2025, SEC filing, FNY Investment Advisers, LLC initiated a new position in Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW), acquiring 429,100 shares. The estimated transaction value is $4.82 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the new stake was $4.82 million, reflecting the creation of the position during the period.Sibanye Stillwater Limited is a leading precious metals mining company with diversified operations across multiple continents. The company leverages a broad asset base and integrated processing capabilities to supply gold and PGMs to global markets. Its scale, geographic diversity, and expertise in both mining and recycling underpin its competitive position in the basic materials sector.The purchase of Sibanye Stillwater stock by FNY Investment Advisers, also known as First New York, is significant because it represented a new position for the investment firm, and it was sizable enough to propel Sibanye Stillwater into the fund's top five out of 1,462 holdings at the end of the third quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Keine Nachrichten verfügbar.

Sibanye Stillwater Limited (spons. ADRs) 11,60 1,75%

