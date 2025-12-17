Sibanye Stillwater Aktie
WKN DE: A2P0BU / ISIN: US82575P1075
|
17.12.2025 08:29:26
FNY Investment Advisers Initiated a New Position in Sibanye Stillwater. Is the Stock a Buy?
According to a December 15, 2025, SEC filing, FNY Investment Advisers, LLC initiated a new position in Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW), acquiring 429,100 shares. The estimated transaction value is $4.82 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the new stake was $4.82 million, reflecting the creation of the position during the period.Sibanye Stillwater Limited is a leading precious metals mining company with diversified operations across multiple continents. The company leverages a broad asset base and integrated processing capabilities to supply gold and PGMs to global markets. Its scale, geographic diversity, and expertise in both mining and recycling underpin its competitive position in the basic materials sector.The purchase of Sibanye Stillwater stock by FNY Investment Advisers, also known as First New York, is significant because it represented a new position for the investment firm, and it was sizable enough to propel Sibanye Stillwater into the fund's top five out of 1,462 holdings at the end of the third quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sibanye Stillwater Limited (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sibanye Stillwater Limited (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sibanye Stillwater Limited (spons. ADRs)
|11,60
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.