Focus Universal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Focus Universal gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen USD – eine Minderung von 57,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at