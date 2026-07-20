Sooner Holdings Aktie

Sooner Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087

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20.07.2026 20:46:00

Forced to Retire Sooner Than Expected? Here's Your Game Plan

At some point during your career, you may land on a retirement date that seems to work for you. But your employer or industry may have other plans.Being forced to retire sooner than expected could deal your finances and mental health a blow. Here's what to do if retirement comes sooner than you'd like it to.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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