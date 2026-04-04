Tilray Brands Aktie

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WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

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04.04.2026 12:45:00

Forget Tilray: This Boring Dividend Beast Is a Much Savvier Play

These days, the marijuana industry is no one's idea of a high-growth sector loaded with potential. One of its signature stocks, Tilray Brands (NASDAQ: TLRY), is a case in point; the company is chronically unprofitable and, year to date, its shares are down by more than 12%. But what if I told you there's a company in an adjacent industry that's not only trading well in positive territory but is also habitually profitable and pays a high-yield dividend? And here's the kicker -- it's deeply invested in the recreational cannabis business. Read on to find out about this investor favorite that's a sneaky, sideways play on cannabis for marijuana bulls. That stock is tobacco giant Altria Group (NYSE: MO), which continues to be a moneymaking powerhouse despite the long-term, secular decline in cigarette consumption worldwide, especially in its native United States. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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