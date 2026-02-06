Forum Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Forum Engineering hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Forum Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 9,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at