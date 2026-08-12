FORVAL TELECOM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FORVAL TELECOM hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 6,42 JPY. Im letzten Jahr hatte FORVAL TELECOM einen Gewinn von 14,78 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent auf 5,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at