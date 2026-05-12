Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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12.05.2026 20:33:25
Fox Analysts Raise Their Forecasts After Upbeat Q3 Earnings
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Nachrichten zu Fox Corp B
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10.05.26
|Ausblick: Fox stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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08.05.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.05.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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26.04.26
|Erste Schätzungen: Fox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.04.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.04.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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20.03.26