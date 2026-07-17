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17.07.2026 06:31:29
FP Partner legte Quartalsergebnis vor
FP Partner hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 19,32 JPY. Im letzten Jahr hatte FP Partner einen Gewinn von 19,33 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FP Partner in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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