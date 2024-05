FP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FP präsentierte in der am 30.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS lag bei 25,66 JPY. Im letzten Jahr hatte FP einen Gewinn von 21,00 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 48,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 21,04 JPY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 50,52 Milliarden JPY erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 143,50 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 140,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,12 Prozent auf 222,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 145,57 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 221,29 Milliarden JPY gelegen.

