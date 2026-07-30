Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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30.07.2026 11:27:20
France expels Russian media commentator over disinformation
Tensions between Xenia Fedorova and the French date back to 2017, when President Emmanuel Macron accused her of spreading "defamatory falsehoods."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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