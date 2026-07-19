19.07.2026 09:23:20

France's far right set to improve ties with Germany

France’s right-wing populist Marine Le Pen is running for President. Her chances aren’t bad. Her party, the RN, is already reaching out to Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
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