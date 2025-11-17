Dassault Aviation Aktie

Dassault Aviation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9Y0 / ISIN: FR0014004L86

17.11.2025 12:14:38

Frankreich: Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Macron schrieb auf X von einem "großen Tag". Selenskyj ist derzeit zu seinem neunten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in Frankreich.

Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt./rbo/DP/mis

