Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3PE / ISIN: US35546M1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 08:08:47

Fraport October Passenger Traffic Up

(RTTNews) - Fraport AG (FPRUY, FRA.DE) on Thursday reported an increase of 5.9 percent to 6.02 million passengers in October, compared with 5.68 million in the previous year.

Seat load factor increased to 83.5% from 83.4% last year.

Cargo volumes declined by 0.1 percent to 179,543 metric tons in October.

Total passenger traffic across all airports increased 8.3% year-on-year to about 18.3 million in October 2025.

On Wednesday, Fraport closed trading, 1.31% lesser at EUR 75.40 on the XETRA.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Shmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh 38,40 2,13% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX tiefer -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren zum Wochenschluss moderat tiefer. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen