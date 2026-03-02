Freewon China A präsentierte Quartalsergebnisse

Freewon China A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Freewon China A -0,010 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Freewon China A 597,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 385,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,220 CNY. Im letzten Jahr hatte Freewon China A einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Freewon China A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,97 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,28 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,635 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,79 Milliarden CNY taxiert.

