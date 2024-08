Freitagshandel in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus

Am Freitag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,25 Prozent fester bei 11 856,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,395 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 11 837,34 Punkte an der Kurstafel, nach 11 827,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 857,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 832,95 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bewegte sich der SMI bei 12 037,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, lag der SMI bei 11 602,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, stand der SMI noch bei 11 081,54 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,15 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,11 Prozent auf 74,44 CHF), Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 1 126,50 CHF), Alcon (+ 0,85 Prozent auf 80,36 CHF), Sika (+ 0,85 Prozent auf 249,10 CHF) und Sonova (+ 0,64 Prozent auf 284,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Novartis (-0,21 Prozent auf 95,91 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 275,10 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 89,14 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 521,50 CHF) und Givaudan (+ 0,17 Prozent auf 4 150,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 133 283 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 242,524 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at