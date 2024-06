Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent stärker bei 4 925,10 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,236 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 4 918,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 915,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 905,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 935,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,284 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 059,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 081,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 4 305,26 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,14 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Kering (+ 4,11 Prozent auf 339,65 EUR), Siemens (+ 2,66 Prozent auf 173,72 EUR), Eni (+ 1,16 Prozent auf 14,42 EUR), Deutsche Börse (+ 0,99 Prozent auf 194,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 469,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-3,30 Prozent auf 18,73 EUR), Ferrari (-1,95 Prozent auf 383,00 EUR), AXA (-1,36 Prozent auf 30,18 EUR), EssilorLuxottica (-1,35 Prozent auf 203,40 EUR) und Danone (-1,19 Prozent auf 57,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 750 646 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 373,830 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at