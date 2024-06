Freundlicher Handel: Das macht der SMI nachmittags

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Freitag steigt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,89 Prozent auf 11 975,13 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,265 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,213 Prozent stärker bei 11 895,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 869,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 991,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 889,89 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,467 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der SMI mit 11 260,91 Punkten berechnet. Der SMI wurde am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, mit 11 438,86 Punkten bewertet. Der SMI wurde am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, mit 11 217,89 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,91 Prozent auf 256,00 CHF), Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 114,20 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 95,60 CHF), UBS (+ 1,17 Prozent auf 28,44 CHF) und Novartis (+ 1,11 Prozent auf 92,24 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-0,63 Prozent auf 485,50 CHF), Geberit (-0,54 Prozent auf 553,40 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 88,66 CHF), Sika (-0,47 Prozent auf 275,10 CHF) und Holcim (-0,23 Prozent auf 79,44 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 721 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,803 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at