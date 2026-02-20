Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Am Freitagnachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,44 Prozent höher bei 49 612,76 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,506 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,367 Prozent fester bei 49 576,22 Punkten in den Handel, nach 49 395,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 158,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 712,56 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,176 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 488,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 752,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 176,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,54 Prozent zu Buche. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,96 Prozent auf 210,92 USD), Apple (+ 1,47 Prozent auf 264,42 USD), Procter Gamble (+ 1,43 Prozent auf 160,83 USD), Verizon (+ 1,32 Prozent auf 49,28 USD) und Honeywell (+ 1,29 Prozent auf 243,88 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-2,62 Prozent auf 121,60 USD), Johnson Johnson (-1,16 Prozent auf 244,04 USD), Nike (-0,96 Prozent auf 64,98 USD), Chevron (-0,56 Prozent auf 183,74 USD) und UnitedHealth (-0,53 Prozent auf 288,40 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 571 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,885 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at