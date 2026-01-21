Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,67 Prozent auf 48 814,83 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,938 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,07 Prozent höher bei 49 005,01 Punkten, nach 48 488,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 546,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 020,59 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,388 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 134,89 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 924,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 025,81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,894 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,37 Prozent auf 338,86 USD), Home Depot (+ 2,08 Prozent auf 325,65 EUR), UnitedHealth (+ 1,95 Prozent auf 345,04 USD), Nike (+ 1,93 Prozent auf 64,86 USD) und American Express (+ 1,93 Prozent auf 358,99 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Microsoft (-3,22 Prozent auf 439,87 USD), Amazon (-1,39 Prozent auf 227,78 USD), Procter Gamble (-1,18 Prozent auf 145,26 USD), Johnson Johnson (-1,09 Prozent auf 215,83 USD) und Visa (-0,66 Prozent auf 323,66 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 22 090 453 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,862 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 7,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

