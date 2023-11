Freundlicher Handel in New York: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 35 350,96 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10,835 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,237 Prozent tiefer bei 35 189,33 Punkten, nach 35 273,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 35 299,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35 357,68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 141,38 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2023, den Stand von 34 099,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, einen Wert von 34 194,06 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,68 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 0,78 Prozent auf 247,93 USD), Chevron (+ 0,77 Prozent auf 145,44 USD), Dow (+ 0,68 Prozent auf 51,75 USD), Travelers (+ 0,62 Prozent auf 177,18 USD) und Johnson Johnson (+ 0,62 Prozent auf 151,76 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Apple (-0,71 Prozent auf 189,95 USD), IBM (-0,68 Prozent auf 154,08 USD), Nike (-0,35 Prozent auf 107,54 USD), Microsoft (-0,30 Prozent auf 376,70 USD) und Salesforce (-0,26 Prozent auf 223,25 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 801 539 Aktien gehandelt. Mit 2,727 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 9,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at