Freundlicher Handel in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus

Am Donnerstag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 1 984,83 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,189 Prozent auf 1 980,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 976,57 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 984,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 979,49 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 964,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der SLI bei 1 971,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, notierte der SLI bei 1 624,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,55 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 2,81 Prozent auf 555,60 CHF), ams-OSRAM (+ 1,33 Prozent auf 10,28 CHF), VAT (+ 1,27) Prozent auf 366,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 218,80 CHF) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 279,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Temenos (-6,19 Prozent auf 60,60 CHF), Logitech (-0,90 Prozent auf 70,08 CHF), Geberit (-0,31 Prozent auf 512,20 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 1 256,50 CHF) und Schindler (-0,24 Prozent auf 253,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 133 514 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at