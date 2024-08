Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Anleger in Zürich schicken den SMI heute erneut ins Plus.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 12 366,87 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,452 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,050 Prozent auf 12 360,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 354,35 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 371,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 356,33 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 12 241,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 960,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 10 956,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,71 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,85 Prozent auf 90,48 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 26,53 CHF), Sika (+ 0,49 Prozent auf 268,20 CHF), Richemont (+ 0,29 Prozent auf 137,50 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 537,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Holcim (-0,61 Prozent auf 80,96 CHF), Partners Group (-0,45 Prozent auf 1 225,50 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 80,60 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 76,98 CHF) und Sonova (-0,30 Prozent auf 294,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 168 673 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 243,256 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

