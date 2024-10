Freundlicher Handel in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich fester

So bewegte sich der SMI am Freitag zum Handelsschluss.

Der SMI schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 12 326,76 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,443 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,123 Prozent leichter bei 12 289,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 304,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 280,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 348,16 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,15 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 982,30 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bei 12 247,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 675,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Geberit (+ 1,49 Prozent auf 532,40 CHF), Logitech (+ 1,09 Prozent auf 76,12 CHF), UBS (+ 1,03 Prozent auf 28,46 CHF), Richemont (+ 0,75 Prozent auf 127,45 CHF) und Roche (+ 0,63 Prozent auf 273,30 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,59 Prozent auf 49,54 CHF), Sonova (-0,34 Prozent auf 323,30 CHF), Swiss Life (-0,30 Prozent auf 722,40 CHF), Nestlé (-0,02 Prozent auf 85,98 CHF) und Novartis (+ 0,02 Prozent auf 100,98 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 767 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,651 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at