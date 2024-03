Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,69 Prozent auf 15 354,29 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1,948 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,489 Prozent auf 15 323,56 Punkte an der Kurstafel, nach 15 249,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 309,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 462,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der SPI bei 14 913,69 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Wert von 14 556,73 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Stand von 14 116,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,38 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 462,87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 10,10 Prozent auf 0,89 CHF), Meyer Burger (+ 9,09 Prozent auf 0,02 CHF), ObsEva (+ 9,09 Prozent auf 0,01 CHF), StarragTornos (+ 7,44 Prozent auf 52,00 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 6,85 Prozent auf 3 900,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Idorsia (-8,41 Prozent auf 2,09 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-6,02 Prozent auf 62,50 CHF), Helvetia (-4,80 Prozent auf 124,90 CHF), Vetropack A (-3,74 Prozent auf 33,50 CHF) und Epic Suisse (-2,78 Prozent auf 70,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 37 646 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 253,712 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

