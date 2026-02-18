Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Index-Performance im Blick
|
18.02.2026 12:27:27
Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2 188,78 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,018 Prozent auf 2 178,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 190,39 Punkte, das Tagestief hingegen 2 178,28 Zähler.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SLI 2 173,89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 012,17 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 2 116,33 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. Bei 2 190,39 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 2,68 Prozent auf 72,82 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 33,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 173,05 CHF), Julius Bär (+ 0,93 Prozent auf 64,90 CHF) und Novartis (+ 0,84 Prozent auf 129,46 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sonova (-1,96 Prozent auf 192,65 CHF), Swiss Re (-1,30 Prozent auf 128,85 CHF), Schindler (-1,21 Prozent auf 293,40 CHF), Givaudan (-1,02 Prozent auf 3 021,00 CHF) und Lindt (-0,96 Prozent auf 12 380,00 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 577 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,901 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,39 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
