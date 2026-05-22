Freundlicher Handel: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 2 145,23 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,479 Prozent fester bei 2 149,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 135,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 150,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,88 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 2 104,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 2 001,58 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,267 Prozent ein. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 4,43 Prozent auf 85,88 CHF), Givaudan (+ 3,44 Prozent auf 2 913,00 CHF), Sika (+ 2,38 Prozent auf 146,10 CHF), VAT (+ 1,91 Prozent auf 609,00 CHF) und Sonova (+ 1,47 Prozent auf 207,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), Partners Group (-4,40 Prozent auf 860,40 CHF), Swiss Re (-1,48 Prozent auf 119,95 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 193 529 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,760 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at