Freundlicher Handel: SMI am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent aufwärts auf 12 297,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,420 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 12 283,41 Punkte an der Kurstafel, nach 12 275,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12 279,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 324,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der SMI-Kurs bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SMI auf 12 037,99 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 10 839,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,09 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,81 Prozent auf 563,60 CHF), Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 110,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 48,04 CHF), Richemont (+ 0,37 Prozent auf 136,05 CHF) und Logitech (+ 0,36 Prozent auf 78,84 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0,41 Prozent auf 1 207,00 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 4 181,00 CHF), Sonova (-0,24 Prozent auf 292,40 CHF), Swisscom (-0,19 Prozent auf 531,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 482,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 675 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,920 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

