Freundlicher Handel: So steht der SMI nachmittags

Das macht der SMI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,41 Prozent fester bei 14 313,43 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,118 Prozent stärker bei 14 130,71 Punkten, nach 14 114,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 120,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 324,50 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,897 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, notierte der SMI bei 13 305,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der SMI mit 12 981,97 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 11 992,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 324,50 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,05 Prozent auf 206,40 CHF), UBS (+ 2,81 Prozent auf 41,39 CHF), Roche (+ 2,46 Prozent auf 336,90 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 84,37 CHF) und Alcon (+ 1,52 Prozent auf 54,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,23 Prozent auf 85,98 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 76,84 CHF), Amrize (+ 0,21 Prozent auf 42,81 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,95 CHF) und Geberit (+ 0,60 Prozent auf 539,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 662 738 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 287,618 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at