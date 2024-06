Freundlicher Handel: SPI letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Letztendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 1,01 Prozent aufwärts auf 16 140,09 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,990 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,663 Prozent auf 16 084,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 978,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 062,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 144,73 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,382 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 15 093,52 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.03.2024, einen Stand von 14 894,46 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, bei 15 017,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,78 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 144,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 11,46 Prozent auf 36,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,38 Prozent auf 1,60 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,14 Prozent auf 60,50 CHF), TX Group (+ 5,57 Prozent auf 166,80 CHF) und VAT (+ 3,40 Prozent auf 489,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-31,19 Prozent auf 0,15 CHF), Meyer Burger (-6,90 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (-5,83 Prozent auf 2,23 CHF), GAM (-3,88 Prozent auf 0,25 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,23 Prozent auf 6,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 164 777 410 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

