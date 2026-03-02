Frontier Biotechnologies A legte Quartalsergebnis vor

Frontier Biotechnologies A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frontier Biotechnologies A ein EPS von -0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 37,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,700 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,540 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Frontier Biotechnologies A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 143,67 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 129,47 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,605 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 153,00 Millionen CNY gelegen.

