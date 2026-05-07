Frontier Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Frontier Group stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Frontier Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 992,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 912,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at