Frontier Informatics präsentierte Quartalsergebnisse

Frontier Informatics lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 895,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 870,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,840 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 INR je Aktie generiert.

Frontier Informatics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at