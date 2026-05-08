Frontken präsentierte Quartalsergebnisse

Frontken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,8 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at