Frontline gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Frontline hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Frontline 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 714,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 427,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at