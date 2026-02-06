|
06.02.2026 06:31:28
Fsn E-Commerce Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fsn E-Commerce Ventures hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Fsn E-Commerce Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 28,73 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,73 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,219 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 28,70 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
