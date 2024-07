FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen

Der FTSE 100 zeigte am Mittwoch eine positive Tendenz.

Der FTSE 100 sprang im LSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 8 187,46 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 164,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8 164,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 204,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 132,02 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,793 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 17.06.2024, mit 8 142,15 Punkten bewertet. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 7 847,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 406,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 4,40 Prozent auf 7,36 GBP), Smith Nephew (+ 2,49 Prozent auf 10,89 GBP), BT Group (+ 2,36 Prozent auf 1,41 GBP), Severn Trent (+ 1,90 Prozent auf 25,20 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,89 Prozent auf 43,59 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6,11 Prozent auf 19,98 GBP), Intermediate Capital Group (-4,71 Prozent auf 21,06 GBP), Melrose Industries (-3,31 Prozent auf 5,67 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,20 Prozent auf 8,65 GBP) und Frasers Group (-2,67 Prozent auf 8,22 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 70 075 780 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,600 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,08 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

