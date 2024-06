FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren United Utilities-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Utilities-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das United Utilities-Papier letztlich bei 10,37 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9,648 United Utilities-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 10,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,06 GBP wert. Damit wäre die Investition 2,94 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich zuletzt auf 6,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at