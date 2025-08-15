Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Investmentbeispiel
|
15.08.2025 10:03:53
FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ashtead von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Ashtead-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,20 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Ashtead-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,645 Ashtead-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 147,62 GBP, da sich der Wert eines Ashtead-Papiers am 14.08.2025 auf 53,02 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 14,76 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ashtead belief sich zuletzt auf 22,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
