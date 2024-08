FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Glencore-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,24 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,683 Glencore-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 4,11 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,69 GBP wert. Damit wäre die Investition 83,69 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 50,05 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Der erste festgestellte Kurs eines Glencore-Anteils lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at