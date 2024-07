FTSE 100-Wert DCC-Aktie: Über diese Dividende können sich DCC-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel DCC am 11.07.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,97 GBP vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 5,35 Prozent gestiegen. Somit vergütet DCC die Aktionäre insgesamt mit 188,82 Mio. GBP. Damit wurde die DCC-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,17 Prozent vergrößert.

DCC- Dividendenrendite im Blick

Der DCC-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 56,10 GBP in den Feierabend. Das DCC-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Dividende an die DCC-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der DCC-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3,41 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,97 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von DCC via London 5,01 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 12,51 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie DCC

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,07 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,69 Prozent steigen.

Basisdaten von DCC

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens DCC beträgt aktuell 5,615 Mrd. GBP. DCC weist aktuell ein KGV von 17,44 auf. 2024 setzte DCC 19,859 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,30 GBP.

Redaktion finanzen.at